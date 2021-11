per la GeVi Napoli Basket di coach Pino Sacripanti. Il club partenopeo si è infatti rinforzato con l'aggiunta di, guardia statunitense classe 1986, già visto in Italia nel 2016, quando indossò la maglia dell'Umana Reyer Venezia seppur per brevissimo tempo. Pargo va così a sostituire, uno degli eroi della promozione in Serie A, dovuto rientrare negli States per gravi motivi famigliari e abbracciato dal pubblico del PalaBarbuto in occasione della grande vittoria sulla Virtus Segafredo Bologna . Pargo, nato a Chicago il 17 marzo 1986, è un atleta che può vantare: 86 gare in NBA con quattro diverse franchigie, inclusa l'ultima apparizione nel 2019-20 coi Golden State Warriors, ma anche 87 presenze in EuroLega, tra CSKA Mosca e Maccabi Tel Aviv, con l'inserimento nel secondo quintetto del 2010-11. I suoi ricordi sono legati maggiormente al Maccabi, ma in Israele ha giocato (e vinto) anche Hapoel Gilboa Galil Elyon (titolo 2010), Hapoel Gerusalemme e Maccabi Rishon LeZion.