La serie delle finali-scudetto tra Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano si appresta a entrare nel vivo con gara-2 (ore 21.00, LIVE su Eurosport 2 e Discovery+ ), ma le Vu Nere guardano già al mercato estivo per la costruzione del nuovo gruppo che affronterà il grande ritorno in Eurolega dopo 14 anni di attesa.

Sulle pagine dell'edizione odierna di "Tuttosport" si legge un nuovo nome intrigante: sarà Serge Ibaka il top-player che coach Sergio Scariolo sceglierà per rinforzare il front-court?

Il congolese naturalizzato spagnolo è in scadenza di contratto con i Milwaukee Bucks, franchigia con cui ha disputato la sua 13esima stagione in NBA. Il suo rendimento è in grosso calo rispetto agli anni d'oro della carriera, complici problemi alla schiena ormai cronici. Nell'ultima stagione, trascorsa tra Clippers e Bucks, ha tenuto 6.8 punti e 4.6 rimbalzi di media in poco più di 16 minuti di utilizzo a gara.

Serge Ibaka al tiro nella partita tra Milwaukee Bucks e Orlando Magic, NBA 2021-22 Credit Foto Getty Images

Scariolo ha già avuto l'occasione di allenare Ibaka in diverse esperienze con la Nazionale spagnola e per due anni con i Toronto Raptors. Facevano parte entrambi della Roja che conquistò l'oro agli Europei 2011 e l'argento ai Giochi Londra 2012 e dei Raptors che vinsero l'anello nel 2019, piegando i Golden State Warriors per 4-2 nelle Finals.

Ibaka ha già vissuto una breve esperienza in Eurolega con il Real Madrid nell'autunno del 2011, quando firmò un contratto bimestrale durante il lock-down della NBA. Giocò 6 partite con i blancos, tenendo 5.5 punti e 4.7 rimbalzi in 15 minuti di utilizzo medio a gara.

