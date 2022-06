66-62 dell'AX Armani Exchange Milano contro la Segafredo Virtus Bologna in gara 1 per il vantaggio 1-0 nella serie. La squadra di Ettore Messina conserva l'imbattibilità nei playoff mentre la formazione bolognese cade in casa per la prima volta in questo campionato, 24 partite in tutto considerando anche la post season 2021. Un successo meritato per Milano che nella ripresa tocca anche il +13 e poi controlla la rimonta della Segafredo, arrivata al massimo a -2 (57-59). Per l'Olimpia brillano Shields, 18 punti tutti nei due periodi centrali, Datome, 13 punti e alcuni giocate chiave, e Hines, 10 punti con 10 rimbalzi, senza dimenticare i 7 rimbalzi di Melli e i 7 assist di Rodriguez. Per la Virtus ci sono 16 punti di Teodosic e 11 di Shengelia, ma è troppo poco considerando che Belinelli si ferma a 7, soprattutto ci sono i 3 di Jaiteh e gli zero di Weems. Bologna: la Virtus è chiamata al riscatto ma non sarà semplice contro questa Milano. La finale Scudetto 2022 si apre con una sorpresa, con la vittoria esterna perdell'contro lain gara 1 per il vantaggio 1-0 nella serie. La squadra diconserva l'imbattibilità nei playoff mentre la formazione bolognese cade in casa per la prima volta in questo campionato, 24 partite in tutto considerando anche la post season 2021. Un successo meritato perche nella ripresa tocca anche il +13 e poi controlla la rimonta della, arrivata al massimo a -2 (57-59). Per l'brillano, 18 punti tutti nei due periodi centrali,, 13 punti e alcuni giocate chiave, e, 10 punti con 10 rimbalzi, senza dimenticare i 7 rimbalzi die i 7 assist di. Per laci sono 16 punti die 11 di, ma è troppo poco considerando chesi ferma a 7, soprattutto ci sono i 3 die gli zero di Venerdì ci sarà gara 2, sempre alle 21 e sempre a: laè chiamata al riscatto ma non sarà semplice contro questa

Poster incredibile di Toko Shengelia su Nicolò Melli

La partita

Alla Segafredo Arena si alza il sipario sulla finale Scudetto con gara 1 tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, una sfida molto intensa, fisica, dura, ma poco spettacolare e dal punteggio, e dalle percentuali, basse nel primo tempo. L'AX Armani Exchange si appoggio al pick and roll tra Rodriguez e Hines che frutta 8 punti per il centro ex CSKA, mentre per la Segafredo sono Hackett e Sampson a tenere la squadra in scia sul 10-13. Nel secondo periodo la musica non cambia di molto, Milano scappa a +5 con due bersagli di Shields e uno di Ricci, ma Bologna replica e va davanti con Tessitori e Hackett. All'intervallo è +1 Olimpia sul 28-27 ma in generale si tira maluccio: 6 su 22 da due e 2 su 11 da tre per la Virtus, 10 su 27 da due e 1 su 13 da tre per l'AX Armani Exchange.

Shavon Shields devasta il ferro della Virtus Bologna

La ripresa inizia coi fuochi d'artificio ed è tutta targata Milano: 17-5 di break con due canestri di Shields, due di Rodriguez e la doppietta jumper più tripla di Datome che valgono il massimo vantantaggio sul 45-32, +13. La Virtus barcolla, c'è poco oltre a Shengelia e a Teodosic, quindi la reazione parte dalla fisicità di Hackett e Sampson, poi Belinelli segna il -8 in contropiede. Milano però è avanti 50-40 al 30' con altre 4 punti di un indemoniato Shields (10 nel periodo).

Teodosic cancella Datome con una grande stoppata

Nell'ultimo quarto la gara esplode, Alibegovic e Sampson piazzano due scchiacciate da highlights, Melli non è da meno sull'assist in tuffo di Hines, e l'Olimpia resta al comando grazie anche a Rodriguez. L'inerzia si sposta però verso la Virtus e la squadra di Scariolo arriva addirittura a -2 con Shengelia e una altro volo di Sampson: a 3' dalla fine Hackett però fallisce i due liberi del possibile pareggio, e questo è letale. Sì perchè invece Bentil i liberi li segna e riporta a +4 l'Olimpia, poi Datome fa 63-57, che diventa 64-59 con un altro libero di Melli. Non è finita perchè Teodosic insacca una pazzesca tripla per il -2 a 20" dal termine, però Hall non trema e fa ancora +4 in lunetta, la Virtus non segna più e così alza bandiera bianca.

E' 1-0 Milano ma è solo il primo capitolo di un romanzo che è pronto a regalare tante sorprese, a partire da venerdì sera con gara 2, sempre sul campo della Virtus Bologna.

Alibegovic da urlo: che schiacciatona in reverse!

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna - AX Armani Exchange Milano 62-66

Virtus Bologna: Belinelli 7, Shengelia 11, Hackett 6, Weems, Teodosic 16, Tessitori 2, Mannion ne, Pajola, Alibegovic 4, Jaiteh 3, Sampson 9, Cordinier 4. All. Scariolo.

Milano: Rodriguez 7, Hall 6, Shields 18, Hines 10, Datome 13, Melli 5, Grant, Ricci 2, Biligha ne, Baldasso, Alviti ne, Bentil 5. All. Messina.

Highlights gara-1: Virtus Bologna-Olimpia Milano 62-66

