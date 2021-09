Basket

Basket, Supercoppa: Virtus Bologna: Infortunio al ginocchio per Ekpe Udoh, lascia il campo in barell

La Virtus Segafredo Bologna perde Ekpe Udoh nel secondo quarto del match dei quarti di finale contro la Bertram Derthona Tortona: grave infortunio al ginocchio sinistro per il centro nigeriano, costretto a lasciare il campo in lacrime e in barella.

00:01:43, 16 minuti fa