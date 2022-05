Basket

Highlights Gara-3: Bertram Tortona-Virtus Segafredo Bologna 69-77

BASKET, SERIE A - La Segafredo Virtus Bologna vince 77-69 in casa della Bertram Yachts Tortona, chiude 3-0 la serie e torna in finale Scudetto, la 14esima in era playoff. La formazione di Sergio Scariolo conquista la 16esima vittoria in fila in post season e si gode i 17 punti e 9 rimbalzi di Jaiteh, i 15 di Teodosic e i 14 di Toko Shengelia. Per Tortona 13 di Sanders e 11 di Macura.

00:03:03, 28 minuti fa