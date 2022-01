Basket

Serie A: Highlights: Germani Brescia-Happy Casa Brindisi 88-67

La Germani Brescia infila il quarto successo nelle ultime cinque gare e sale al sesto posto in classifica con un record in parità di 7-7, agganciando la stessa Brindisi e Napoli. La corsa per gli ultimi posti per le Final Eight di Coppa Italia si fa sempre più entusiasmante. Naz Mitrou-Long segna 22 punti, seguito dai 21 di Kenny Gabriel, per Brindisi inutili i 13 di Riccardo Visconti.

