Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Carpegna Prosciutto Pesaro 79-75

SERIE A - Prosegue il momento felice della Dolomiti Energia Trentino che batte in volata 79-75 la Carpegna Prosciutto Pesaro e centra la terza vittoria in una settimana dopo quella di Venezia e quella in casa in Eurocup contro Gran Canaria. Si tratta del quarto successo nelle ultime cinque uscite di campionato per la squadra di Lele Molin che aggancia Tortona al quarto posto con 12 punti.

00:03:01, un' ora fa