7-3 (impegnata domenica pomeriggio a Pesaro) e disperandosi per la lunga serie di errori e scelte poco lucide nella volata finale. Semaj Christon (peraltro tra i migliori dei suoi con 14 punti e 8 assist) e JP Macura (impreciso e nervoso con 3/14 dal campo) gestiscono male i possessi topici, e vengono puniti senza pietà dalla precisione in lunetta di Gerald Robinson e Jamal Jones. Il PalaFerraris cade per la prima volta in stagione nella serata dei contrasti. Contro una squadra che non aveva ancora raccolto nulla lontano da casa. Tortona scivola a rimettendo il terzo posto nel mirino della Openjobmetis Varese (impegnata domenica pomeriggio a Pesaro) e disperandosi pernella volata finale.(peraltro tra i migliori dei suoi con 14 punti e 8 assist) e(impreciso e nervoso con 3/14 dal campo) gestiscono male i possessi topici, e vengono puniti senza pietà dalladi

4-6) torna a respirare ritrovato equilibri e solidità dagli interpreti principali. Gerald Robinson torna a vestire i panni della saetta immarcabile dello scorso anno (16+4 assist), letale con le sue accelerazioni nella ripresa. Filip Kruslin (12) si rianima da un lungo torpore con una serie di canestri da grande califfo del gioco. DeShawn Stephens (8) comincia a intuire i movimenti di taglio e roll per essere innescato efficacemente in movimento. E Chris Dowe, smaltiti i problemi fisici che lo hanno costretto ai box per diverse settimane, è pronto a dimostrare il suo valore insostituibile per il sistema di coach Piero Bucchi. Segna 13 punti con 3 assist e 4 rimbalzi, trasformando in oro ogni possesso delicato nei frangenti punto-a-punto. La palla tra le sue mani è come in cassaforte. La Dinamo () torna a respirare in zone migliori della classifica dando l'impressione di averdagli interpreti principali.torna a vestire i panni della saetta immarcabile dello scorso anno (16+4 assist), letale con le sue accelerazioni nella ripresa.(12) si rianima da un lungo torpore con una serie di canestri da grande califfo del gioco.(8) comincia a intuire i movimenti di taglio e roll per essere innescato efficacemente in movimento. E, smaltiti i problemi fisici che lo hanno costretto ai box per diverse settimane, è pronto a dimostrare il suo valore insostituibile per il sistema di coach Piero Bucchi. Segna 13 punti con 3 assist e 4 rimbalzi, trasformando in oro ogni possesso delicato nei frangenti punto-a-punto. La palla tra le sue mani è come in cassaforte.

Ad

Serie A Venezia si rialza dopo 3 k.o. di fila: Brescia è battuta 82-79 3 ORE FA

La Bertram fatica a trovare coesione difensiva generale, concedendo molte soluzioni facili agli avversari, e si ritrova tradita da tanti top-player. Già detto dello schizofrenico JP Macura, Tortona pesca poco anche da Mike Daum, funzionato soltanto a sprazzi nella prima metà di gara, e da Tyler Cain, meno lucido e brillante del solito. Il basket più efficace si vede con le seconde linee. Leon Radosevic (11+5 rimbalzi) svolge un ruolo importantissimo per tenere a contatto i Leoni dopo lo strappo piazzato da Sassari alla metà del terzo. Luca Severini (11) dà versatilità all'attacco senza far rimpiangere Daum. E Ariel Filloy porta maggior concretezza di fianco a Christon e Harper sul perimetro, salvo ritrovarsi poi falciato dai problemi di falli (5 commessi in 14 minuti).

Bertram Yachts Derthona Tortona - Banco di Sardegna Sassari 79-82

Tortona : Christon 14, Harper 14, Daum 10, Cain 4, Macura 8; Candi 2, Filloy, Severini 11, Radosevic 8. N.e.: Filoni, Mortellaro, Tavernelli. All.: Ramondino.

: Christon 14, Harper 14, Daum 10, Cain 4, Macura 8; Candi 2, Filloy, Severini 11, Radosevic 8. N.e.: Filoni, Mortellaro, Tavernelli. All.: Ramondino. Sassari: Robinson 16, Kruslin 12, Bendzius 12, Jones 7, Stephens 8; Dowe 13, Diop 4, Devecchi, Treier 8, Chessa, Gentile 2. N.e.: Gandini. All.: Bucchi.

* * *

Trento senza Matteo Spagnolo. Napoli priva di Robert Johnson e Elijah Stewart. Assenze che pesano sul punteggio basso di una partita vinta dalla squadra in grado di commettere meno errori. La GeVi torna a respirare dopo un momento negativo di quattro ko in cinque gare grazie alla bella serata di Jordan Howard (16+4 assist) e, soprattutto, alla grinta del suo reparto italiani. Lorenzo Uglietti si merita il premio di grande MVP grazie alla sua miglior prestazione di sempre in un match all-around da 15 punti e 10 rimbalzi (entrambi career-high). Simone Zanotti ne aggiunge 13+7 rimbalzi dalla panchina (season-high), Andrea Zerini piazza le sue consuete giocate di tecnica e intelligenza, e il giovane Nicolò Dellosto fornisce minuti di sostanza per allungare le rotazioni di coach Buscaglia.

Trento si affossa nelle difficoltà offensive diffuse, ben espresse dalle scarse percentuali al tiro (43% da due e 25% da tre). Dopo una fugace vampata iniziale, l'Aquila soffre il rientro della GeVi e perde lentamente contatto fino a scivolare a -11 alla metà del quarto periodo. Un contro-break di 8-0 di puri nervi sembra poter riaccendere la speranza, ma un raro lampo di JaCorey Williams e un'altra tripla ammazzagambe di Howard ristabiliscono il gap nel finale. Non bastano i 14 punti (ma 5/14 al tiro) di Diego Flaccadori e i 10 dalla panchina di Mattia Udom.

GeVi Napoli - Dolomiti Energia Trentino 69-58

Napoli : Howard 16, Michineau 4, Uglietti 15, Williams 6, Davis 7; Zerini 6, Dellosto 2, Zanotti 13. N.e.: Sinagra, Stewart, Bamba, Grassi. All.: Buscaglia.

: Howard 16, Michineau 4, Uglietti 15, Williams 6, Davis 7; Zerini 6, Dellosto 2, Zanotti 13. N.e.: Sinagra, Stewart, Bamba, Grassi. All.: Buscaglia. Trento: Conti 4, Grazulis 8, Atkins 9, Lockett 10, Flaccadori 14; Forray, Udom 10, Crawford 3, Ladurner. N.e.: Morina, Gaye. All.: Molin.

EuroCup Brescia ko 79-70 col Lietkabelis, Trento battuta 73-58 dal Buducnost 07/12/2022 ALLE 22:01