Umana Reyer Venezia ritrova il successo anche in LBA Serie A. Dopo la grande prestazione offerta in EuroCup contro il Bursaspor, la squadra allenata da Walter De Raffaele bissa il risultato finale superando 82-79 la Germani Brescia nell'anticipo del 10° turno di campionato, trascinata da ottime prove individuali e da una difesa ai limiti della perfezione per tutto il 4° quarto, la frazione decisiva. Al netto dei 18 punti (8/11 dal campo) di Mitchell Watt e del grande impatto, in uscita dalla panchina, che ha Andrea De Nicolao, è Jeff Brooks a cambiare l'inerzia del match e a propiziare quel break complessivo di 19-5 degli ultimi otto minuti con cui gli orogranata chiudono la striscia di tre successi consecutivi della Leonessa.

Alla squadra di coach Alessandro Magro, che deve ancora ovviare alle assenze forzate di Troy Caupain e John Petrucelli ma può far esordire in biancoblù il nuovo acquisto Aleksej Nikolic (2 punti e 3 turnover), non bastano un 1° tempo da 47 punti (con 17/30 dal campo) e i 15 punti di un Kenny Gabriel semplicemente chirurgico nei momenti chiave della sfida. Brescia arriva infatti in evidente debito d'ossigeno (e di idee) negli ultimi cinque minuti, forzando qualche palla persa di troppo (7 nel 4° periodo) e soffrendo anche nel gioco interno, senza più riuscire da attaccare quei mismatch difensivi così "produttivi" nella prima metà di gara.

La partita

Una sfida che si apre con un Watt assoluto protagonista. Il centro orogranata è infatti inarrestabile a inizio 1° quarto - frazione in cui segna ben 9 punti con 4/4 dal campo - e calamita su sé ogni possesso offensivo dei padroni di casa. Brescia non si lascia però affatto intimorire e, trascinata dal gioco interno di Tai Odiase e dai mismatch che David Reginald Cournooh sfrutta alla perfezione contro Marco Spissu, riesce a prendere tra le mani l'inerzia di questo match. La coppia biancoblù firma infatti 12 dei 25 punti realizzati dalla Leonessa nella frazione, mentre l'Umana Reyer, pur lavorando bene in entrambe le fasi di gioco, deve aggrapparsi ai tiri liberi (9/9) per restare in scia dopo 10' di gioco (20-25). Tocca allora ad Andrea De Nicolao sparigliare le carte in tavola e ribaltare l'inerzia. A inizio 2° periodo, il playmaker firma infatti due triple in rapida successione e dà avvio al break (11-0) con cui la formazione di coach De Raffaele rimette la testa avanti (34-30). Per quanto gli esterni di casa siano particolarmente ispirati da oltre l'arco dei 6.75 (4/4 nel 2° parziale per la coppia De Nicolao-Spissu), anche questa sfida conferma però quanto la Pallacanestro sia ormai uno sport di parziali. Il rientro sul parquet di Kenny Gabriel risveglia infatti la Germani, visto che il lungo firma 10 punti in meno di quattro minuti, compreso il buzzer che rilancia i sogni di gloria degli ospiti a metà gara (44-47).

Il tabellino

Umana Reyer Venezia - Germani Brescia 82-79

Venezia: Spissu 10, Tessitori 9, Parks 4, Freeman 2, Sima n.e., Moraschini 12, De Nicolao 11, Granger, Chillo n.e., Brooks 9, Willis 7, Watt 18. All. De Raffaele.

: Spissu 10, Tessitori 9, Parks 4, Freeman 2, Sima n.e., Moraschini 12, De Nicolao 11, Granger, Chillo n.e., Brooks 9, Willis 7, Watt 18. . De Raffaele. Brescia: Gabriel 15, Tanfoglio n.e., Massinburg 13, Nikolic 2, Della Valle 14, Cobbins, Odiase 6, Burns, Laquintana 2, Cournooh 13, Moss 7, Akele 7. All. Magro.

