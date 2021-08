Basket

OLIMPIADI TOKYO 2020, BASKET - PROVA DI FORZA DI TEAM USA, AUSTRALIA ANNICHILITA 97-78, HIGHLIGHTS

TOKYO 2020 - Grande prova di forza della squadra di Gregg Popovich che s'impone di netto sull'Australia. Boomers perfetti fino al 17', ma non possono nulla davanti allo show difensivo degli avversari e alla stordente bellezza di un Kevin Durant (23 punti e 9 rimbalzi) formato extra-terreste. In finale, per gli USA, una tra Francia e Slovenia.

00:04:10, 6 ore fa