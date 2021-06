Basket

Basket, Italia: Abbio: "Fate giocare gli italiani, Pajola è un esempio"

Alessandro Abbio, ex campione della Virtus Bologna del Grande Slam 2001 e ora responsabile del settore giovanile bianconero, parla in esclusiva a Eurosport: "Gli italiani hanno bisogno di giocare, la crescita di Pajola è un esempio, decisivo nelle finali Scudetto. A mio tempo fu uguale". Le amichevoli degli azzurri verso il Prolimpico sono LIVE e on-demand su Eurosport Player e Discovery Plus.

00:02:04, un' ora fa