Quattro poligoni e venti bersagli in totale da centrare. Sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornand (Francia) l’inseguimento femminile è andato in scena, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022. Sulle nevi dell’Alta Savoia le atlete con carabina e sci stretti si sono affrontate in una gara come sempre difficile da gestire, nella consueta combinazione tra precisione nel tiro e velocità nelle frazioni di fondo.

Vittozzi quinta: rimontona nell'inseguimento di Annecy

Ad

E’ stato il giorno della prima volta della svedese Elvira Öberg. La svedese, dopo quattro podi in stagione, ha conquistato un successo che si attendeva. Per lei due errori nel primo e ultimo poligono che però sono stati ‘assorbiti’ da un’eccellente velocità sugli sci stretti che le ha permesso di prevalere. Öberg dunque ha preceduto di 4.2 la francese Julia Simon (0+0+0+1) e di 11.6 la sorella Hanna (0+0+2+0).

Annecy-Le Grand Bornand Johannes Boe si sblocca: vittoria nella sprint, 17° Bormolini UN GIORNO FA

Per quanto riguarda il resto della top 10 si può sorridere in casa Italia, visto che Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer hanno completato la miglior gara della stagione. Per la sappadina un confortante quinto posto, frutto di un 0+0+1+0 al poligono (+19.6) e di un’ottima velocità nelle frazioni di fondo. Vittozzi infatti è quinta in questa graduatoria. Un segnale che la condizione è in crescita. Decima invece Doro che ha un po’ pagato nelle due serie in piedi (due errori) che hanno un po’ ‘appesantito’ il ritardo, ma una decima posizione a 55.1 è un riscontro da prendere con conforto viste le sofferenze di altre uscite.

Rimanendo in tema ‘migliore dieci’, la norvegese Marte Olsbu Røiseland stavolta non è stata puntale come si pensava al poligono e lo 0+1+2+0 lo sta a certificare. Tuttavia, un quarto posto a 13.4 utile per lei che conserva la vetta della classifica generale con 379 punti, inseguita dalla vincitrice odierna (327). Nelle dieci da registrare il sesto posto della francese Anais Bescond (1+0+0+0) a 30.7, davanti all’austriaca Hauser (0+0+0+1) a 40.5, alle due russe Mironova (0+1+0+0) a 52.0 e Reztsova (0+3+0+0) a 52.4 e, appunto, a Wierer.

Buona anche la prestazione di Federica Sanfilippo che grazie al 40° posto (0+1+2+1) a 3:24.9 ha ottenuto un prezioso punticino di Coppa del Mondo, che fa bene al morale.

Annecy-Le Grand Bornand Bormolini cecchino, è in top 20: rivivi la sua gara UN GIORNO FA