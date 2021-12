Allo Stade de biathlon Sylvie Becaert è andata in scena la mass start femminile, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022. Nella prova dei quattro poligoni dell’Alta Savoia lo spettacolo non è affatto mancato e per le atlete con carabina e sci stretti si è dovuto fare i conti con quel che era rimasto dopo un’intensa successione di gare ad Annecy-Le Grand Bornand. Di benzina nel suo ‘serbatoio’ ne aveva ancora molta la svedese Elvira Öberg. Dopo il primo successo in carriera di ieri nell’inseguimento, è arrivato il bis nella prova con partenza in linea. Öberg, dopo aver accumulato due errori equamente distribuiti nelle prime due serie, si è scatenata nei poligoni in piedi con il doppio zero e dando libero sfogo alle sue qualità nel fondo (secondo tempo nella classifica riservata al tempo sugli sci stretti). La conclusione è stata quella del successo con 10.7 di margine sulla francese Julia Simon (0+0+1+1) e 12.1 sulla russa Kristina Reztsova (0+0+1+1).

Wierer ai piedi del podio nella mass: rivivi la sua gara

Ad

Ottimi i segnali per Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha sfiorato il primo podio stagionale, centrando comunque il miglior riscontro nell’annata con un quarto posto a 13.3 dal vertice. Sfortunatamente per Doro l’errore nell’ultimo poligono le ha precluso la possibilità di trovarsi in una condizione di vantaggio nell’ultima parte della gara. Tuttavia, la forma fisica è in chiara crescita e questo fa ben sperare pensando alle prossime gare.Scorrendo la classifica delle prime dieci, troviamo la ceca Jessica Jislova (0+0+0+0) a 13.9, la leader della classifica generale Marte Olsbu Røiseland (0+2+0+0) a 19.3, che ha pagato a caro prezzo la seconda serie a terra, l’altra russa Uliana Nigmatullina (0+1+0+0) a 28.2, l’altra ceca Marketa Davidova (0+1+1+0) a 30.1, l’austriaca Lisa Theresa Hauser (0+0+0+1) a 31.1 e la svedese Hanna Öberg (0+3+0+1) a 40.4, fortemente imprecisa nel secondo poligono.Molto attardata, purtroppo, Lisa Vittozzi. La sappadina è incappata in una bruttissima prima serie a terra (5 bersagli mancati) che di fatto l’ha relegata nelle ultime posizioni. In totale l’azzurra ha commesso 7 errori ed è giunta in 27ma piazza a 3:38.2 dalla vetta. Con questi risultati, Røiseland mantiene il pettorale giallo con 417 punti, ma Elvira Öberg si avvicina con 387, mentre Wierer è 14ma con 189.

Annecy-Le Grand Bornand Wierer ai piedi del podio nella mass: rivivi la sua gara UN' ORA FA

Due Oeberg a podio, rimonta Italia: gli highlights dell'inseguimento

Annecy-Le Grand Bornand Fillon Maillet profeta in patria, Bormolini "buon" 19° UN GIORNO FA