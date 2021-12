La Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022 prosegue nella propria corsa e dal palcoscenico di Hochfilzen (Austria) si è passati a quello di Annecy-Le Grand Bornand. Nella località francese si è dato il via alle danze con la sprint femminile: 7.5 km in cui le atlete hanno dovuto condensare precisione nelle serie di tiro e nelle frazioni di fondo.

Le nevi dell’Alta Savoia hanno sorriso alla leader della classifica generale, Marte Olsbu Røiseland, che ha ottenuto così il secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo (12° in carriera) mettendo insieme una prova immacolata al poligono e concludendo con il nono tempo sugli sci. Soprattutto nella seconda serie di tiro la norvegese ha saputo esprimere la propria velocità nel rilascio dei colpi.

Ad

Biathlon Le percentuali al poligono degli italiani: Lukas Hofer il migliore 13/12/2021 A 14:01

Una vittoria che ha permesso a Røiseland di rafforzare la sua leadership e il possesso del pettorale giallo. Dietro di lei troviamo la francese Anais Bescond (0+0) a 15.4 e una impressionante sugli sci stretti Elvira Oeberg a 16.1 che, nonostante i due errori nella prima serie, è riuscita a conquistare il podio potendo vantare nettamente il miglior tempo nelle frazioni di fondo.

Per quanto riguarda il resto della top-10 abbiamo l’austriaca Hauser (0+0) a 24.9, l’ottima russa Reztsova (1+0) a 26.7, la bielorussa Alimbekava (0+1) a 34.7, l’altra bielorussa Sola (1+1) a 37.8, la svedese Persson (0+0) a 39.9, la finlandese Eder (1+0) a 41.7 e l’altra svedese Hanna Oeberg (1+1) a 42.4.

In casa Italia c’è un po’ di amarezza. Dorothea Wierer, dopo un primo poligono sontuoso, era in gioco per una posizione sul podio, ma poi i due errori nella serie in piedi hanno fatto saltare tutto. L’altoatesina ha concluso 19ma a 1:03.6 dalla testa. Peccato anche per Lisa Vittozzi con due errori (1+1) equamente distribuiti sui due poligoni a 1:03.8 in 20ma piazza.

Concludendo con le altre italiane, Federica Sanfilippo è giunta 43ma (0+1) a 1:27.7, sfiorando la zona punti e sarà nell’inseguimento di sabato, mentre Linda Zingerle ha terminato 96ma (3+1) a 3:40.1 dal vertice.

Biathlon Roeiseland vince l'inseguimento all'ultimo respiro! Wierer 31ma 12/12/2021 A 14:49