La 15 km mass start maschile di biathlon disputata ad Anterselva e valida quale ultima prova della tappa italiana della Coppa del Mondo 2020-2021 sorride al norvegese Johannes Boe, che vince in 35’44″3 e rifila 31″3 al francese Quentin Fillon Maillet, secondo, e 44″2 allo sloveno Jakov Fak, terzo. Indietro gli azzurri: 15° Lukas Hofer a 1’16″3, 21° Didier Bionaz a 1’52″4. Eppure gli italiani erano partiti bene, trovando lo zero a terra nel primo poligono: Lukas Hofer ha addirittura condotto il gruppo all’uscita dalla prima serie al tiro, con Bionaz 12° a chiudere il plotone dei tiratori col 5/5. In vista del secondo poligono però ha innestato le marce alte il norvegese Johannes Boe, che si è presentato davanti a tutti al tiro. Ancora una volta però centra lo zero ed esce davanti a tutti Lukas Hofer, che comunque guida un gruppo di una dozzina di atleti racchiusi in 10″. Purtroppo all’appello manca Didier Bionaz, che manca un bersaglio e scivola indietro. Scavalcata la metà gara Johannes Boe prende seriamente in mano le redini della gara e per gli altri non ce n’è.