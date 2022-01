Il russo Anton Babikov trova lo zero e beffa il norvegese Tarjei Boe, imponendosi nella 20 km individuale di Anterselva, che dà il via per gli uomini alla settima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon: il russo fa 20/20 al tiro e vince in 49:46.8, battendo il norvegese (due errori all’ultimo poligono) per appena 9.7. Terzo posto per l’altro russo Said Karimulla Khalili (un errore), staccato di 48.5, che beffa l’altro norvegese Johannes Thingnes Boe (tre errori), quarto a 50.5.

Babikov desiste nel finale, ma torna sul gradino più alto

Ad

La quinta piazza è di un altro norvegese, Sturla Holm Lagreid (tre errori), che termina a 1:32.9. Tutti oltre i due minuti di ritardo gli altri contendenti.

Anterselva Babikov desiste nel finale, ma torna sul gradino più alto UN' ORA FA

Johannes Boe batte un colpo: quarto poligono mostruoso

In casa Italia giornata priva di acuti: va a punti solo Thomas Bormolini (3 errori), 27° a 4:07.6. Fuori dai primi 40 invece Lukas Hofer (6 errori), 43° a 5:50.1, Didier Bionaz (4 errori), 49° a 6:04.7, proprio davanti a Tommaso Giacomel (6 errori), 50° a 6:06.7, e Dominik Windisch (8 errori), 77° a 8:36.4. Alla mass start di domenica rischia di partecipare il solo Thomas Bormolini, 22° in classifica generale, mentre Lukas Hofer è ora 29° ed avrà bisogno di quattro rinunce per rientrare tra gli ammessi attraverso la classifica (hanno diritto a partecipare i primi 25 + i migliori 5 della tappa).

Una raffica di vento ferma la rincorsa di Bionaz all'ultimo poligono

La classifica generale è sempre guidata ampiamente dal transalpino Quentin Fillon Maillet, primo a quota 602, che ora precede il connazionale Emilien Jacquelin, salito in seconda piazza con 501. La Coppa del Mondo di specialità va al norvegese Tarjei Boe, che con 108 punti batte il connazionale Sturla Holm Laegreid, secondo a quota 100.

Sport Explainer: alla scoperta del biathlon

Anterselva Una raffica di vento ferma la rincorsa di Bionaz all'ultimo poligono UN' ORA FA