La trentenne di Bærum ha conquistato infatti la 13ma vittoria in quest’annata straordinaria per lei e l’obiettivo “Magdalena Forsberg” non è al di fuori della sua portata: solo l’atleta svedese seppe spingersi a 14 successi nella stagione 2000-2001.

Insaziabile Eckoff, già vincitrice della Coppa del Mondo assoluta, che così ha portato il computo delle vittorie in questo format a 7 consecutive, facendo la differenza sugli sci nei confronti di una grande Dorothea Wierer. L’errore nella seconda serie per la norvegese ha reso il finale appassionante, ma come detto è stata la velocità nell’ultimo giro a sorridere alla campionessa del Team Norge. 2″5 il ritardo di Doro, autrice dello zero e in palla in una sede che le ha sempre regalato molto in termini di riscontri sul podio. Grazie al secondo posto odierno, l’altoatesina ha ottenuto la settima top-3 sulle nevi svedesi (3-2-2). A salire sul terzo gradino del podio è stata l’altra norvegese Ingrid Landmark Tandrevold con 6″7 di ritardo e zero errori nelle serie di tiro.

Una classifica molto corta, con dieci atlete nello spazio di 26″0. Al quarto posto troviamo la francese Anais Chevalier-Boucher (0+1) a 15″4, l’austriaca Lisa Theresa Hauser (0+1) a 16″4, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland (1+0) a 18″2, la svizzera Lena Haecki (0+0) a 21″3, la bulgara Milena Todorova (0+0) a 22″3, la quarta norvegese del lotto Ida Lien (0+0) a 25″6 e la slovacca Paulina Fialkova (1+0) a 26″0. Da evidenziare il piazzamento di non poco conto dell’ex fondista svedese Stina Nilsson che con un solo errore nella seconda serie di tiro ha concluso in 26ma posizione a 55″9, dando un saggio delle sue qualità in questa specialità.

