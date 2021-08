Dorothea Wierer si sta preparando per la stagione invernale, che scatterà nel weekend del 27-28 novembre con la prima tappa di Coppa del Mondo a Kontiolahti (Finlandia). Nella tabella di marcia dell’azzurra figurava anche il City Biathlon di Wiesbaden, andato in scena oggi nella località tedesca. Naturalmente non c’è ancora la neve, non si indossano gli sci e si gareggia con gli skiroll ai piedi, ma l’altoatesina si è subito dimostrata in ottima forma in un contesto caratterizzato dalle elevate temperature.

La 31enne ha vinto sfruttando al meglio la sua proverbiale velocità di esecuzione al poligono (erano previste tre serie di tiro, di cui due a terra e tre in piedi). L’azzurra ha duellato con la francese Julia Simon nelle battute iniziali, poi dalla terza serie ha preso il largo e ha staccato progressivamente la transalpina, salvo vivere un brivido all’ultimo poligono dove ha dovuto utilizzare due ricariche.

La due volte vincitrice della Coppa del Mondo si è imposta con un vantaggio di 38.6 secondi sull’avversaria, mentre la ceca Marketa Davidova ha completato il podio a 1:14.9 precedendo l’ucraina Dzhima, la polacca Hojnisz e la norvegese Tandrevold.

CLASSIFICA CITY BIATHLON WIESBADEN

1ª D. Wierer (ITA) 30’46.8 (0+7)

2ª J. Simon (FRA) +38.6 (0+6)

3ª M. Davidova (CZE) +1’14.9 (2+9)

4ª Y. Dzhima (UKR) +1’47.9 (4+10)

5ª M. Hojnisz-Starega (POL) +1’59.3 (4+14)

6ª I.L. Tandrevold (NOR) +2’55.3 (3+10)

7ª L. Häcki (SUI) +3’10.7 (2+14)

8ª J. Hettich (GER) +3’42.9 (7+10)

9ª V. Voigt (GER) +4’19.2 (1+8)

