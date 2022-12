Biathlon

Biathlon, Hochfilzen - Chiamatelo Johannes Bø il cannibale: vittoria numero 59 in carriera

HOCHFILZEN - Grazie al successo odierno Johannes Boe allunga ulteriormente in classifica generale. Il norvegese ha ora 389 punti. Secondo il norvegese Laegreid con 325 e terzo il francese Jacquelin con 253. Seconda doppietta sprint-pursuit per J. Boe. Il norvegese aveva infatti vinto in entrambe queste gare anche a Kontiolahti nella prima tappa stagionale.

