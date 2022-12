Comincia con una vittoria tedesca la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/23 di biathlon. Denise Herrmann si impone nella sprint di Hochfilzen (Austria) con una prova impeccabile al poligono, sfatando il tabù successo sul circuito austriaco. La classe '88 si mette alle spalle la ceca Marketa Davidova (+18.1) e la francese Julian Simon (+20.1), entrambe "appesantite" da un errore nella sessione di tiro in piedi. L'Italia non entra per la prima volta in stagione tra le migliori tre di una gara individuale femminile, ma può contare su ben quattro atlete nella zona punti. La migliore è Dorothea Wierer, settima a 37.2 dalla vincitrice e con un errore al secondo poligono. Lisa Vittozzi sbaglia due volte a terra, ma si riscatta con la perfezione in piedi e chiude 18ª, perdendo però il pettorale giallo di leader della classifica generale in favore di Simon (+12 per la transalpina). Samuela Comola piazza uno spettacolare 10/10 al poligono ed è 27ª, Rebecca Passler ne manca uno ed è 33ª.

Ad

Wierer ancora in top 10, rivivi la sua sprint

Kontiolahti Wierer: "Non pensavo al podio, ho avuto problemi di salute" 04/12/2022 ALLE 15:25

Fatica molto di più Michela Carrara, che con cinque errori termina la sua gara in 83ª piazza. Le altre quattro, ovviamente, saranno protagoniste dell'inseguimento di sabato 10 dicembre. Wierer, nell'occasione, partirà da una "zolla" simile a quella di Kontiolahti, dove poi riuscì a salire sul podio. Tornando alla gara odierna, la prestazione più impressionante non è di un'atleta salita sul podio. Parliamo di Anamarija Lampič, che spacca in due la gara dominando la concorrenza nella parte di fondo e con una serie a terra perfetta sogna la vittoria. Poi manca tre bersagli in piedi e chiude comunque quinta (+35.8), all'esordio in Coppa del Mondo! Le sorelle Öberg non salgono sul podio, ma fanno qualche passo in avanti in una sprint dopo la prova in chiaroscuro in questo format della scorsa settimana. Elvira è quarta (a 32.4, due errori), Hanna sesta (a 37.2, anche lei con un 8/10). Karoline Offigstad Knotten è la migliore delle norvegesi (ottava), mentre la Svezia ne piazza altre due in top 10: Anna Magnusson nona e Linn Persson decima.

Herrmann sfata il tabù in Austria: ecco il suo arrivo nella sprint

Rivivi la sprint di Hochfilzen

Premium Biathlon World Cup 01:49:15 Replica

Kontiolahti Grande Italia nell'inseguimento! Wierer 2ª e Vittozzi 4ª, rivivi la loro gara 04/12/2022 ALLE 14:05