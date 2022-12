Secondo inseguimento consecutivo dopo quello di Kontiolahti per la francese, che vince mixando il tempo sugli sci ad una grande precisione al poligono: 19/20. Al secondo posto si siede Ingrid Tandrevold, mentre al terzo c’è Marketa Davidova. In casa Italia promossa Lisa Vittozzi, ottava, e sufficiente Wierer: tredicesima. Più in generale, 4 italiane in zona punti con Comola (25esima) e Passler (37esima).

La classifica di coppa del mondo

ATLETA PUNTI Simon 310 Tandrevold 245 Vittozzi 242 Herrmann 240 Davidova 226 E. Oeberg 221 H. Oeberg 220 Hauser 192 Persson 189 Wierer 174

