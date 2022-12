Uno squarcio azzurro nel cielo di Hochflizen (Austria), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023. Sulle nevi del Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen, la staffetta femminile tricolore si è regalataper composizione e significato. Un quartetto formato dalla giovane Rebecca Passler, super al poligono quest’oggi con lo zero, con grande personalità. In seconda frazione Dorothea Wierer ha messo da parte la delusione dell’inseguimento, per sciorinare una prova da campionessa assoluta: poligoni immacolati e primato con 12.8 di margine sulla Svezia. È toccato a Samuela Comola, non ancora all’altezza sugli sci stretti, stringere i denti e comunque fare uso di una sola ricarica, cambiando in quarta posizione. Lisa Vittozzi ha chiuso con tre ricariche e sono state un po’ troppe per sognare in grande, ma comunque il terzo posto è arrivato con 18.5 dalle vincitrici. Il mix tra gioventù ed esperienza è stato premiato dal risultato finale.