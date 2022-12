È calato il sipario sulla staffetta maschile di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2022-2023. Sulle nevi del Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen, in Austria, i pronostici sono stati rispettati. È arrivata, infatti,che con questa affermazione ha portato il computo dei successi nella gara a squadre in questa sede a 14. Un’egemonia norvegese espressa dal quartetto formato da Sturla Holm Laegreid, Filip Fjeld Andersen, Johannes Boe e Vetle Sjaastad Christiansen che ha concluso con un 1+7 al poligono, precedendo la Svezia (0+8) di 20.0 e la Germania (1+5) di 28.6. Qualche piccolo passaggio avuto c’è stato nell’ultima frazione di Christiansen, ma questo non è andato a cambiare lo spartito. Nella terza frazione Boe ha fatto una grande differenza e permesso al Team Norge di andarsi a prendere il successo. Una top-5 completata dalla Francia (0+9) a 51.5, al di sotto delle aspettative in quarta posizione, davanti alla Finlandia (0+9) a 2:00.7.