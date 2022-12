Biathlon

Coppa del Mondo 2022/23 Kontiolahti - Grande Italia nell'inseguimento! Wierer 2ª e Vittozzi 4ª, rivivi la loro gara

KONTIOLAHTI - L'Italia festeggia ancora nella Coppa del Mondo di biathlon. Nell'inseguimento che chiude la settimana in Finlandia, Dorothea Wierer chiude seconda alle spalle di Julia Simon e centra il primo podio in stagione. Lisa Vittozzi, invece, si piazza quarta e mantiene il pettorale di leader della classifica generale. Una gara quasi all'unisono per le due azzurre, tutta da vivere!

