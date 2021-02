Giro di boa per i Mondiali di biathlon 2021 a Pokljuka (Slovenia) e nell’individuale maschile la vittoria è andata al norvegese Sturla Holm Laegreid, che ha suggellato il suo essere leader di Coppa del Mondo in questa specialità. Lo scandinavo, trionfante nella 20 km a Kontiolahti (Finlandia) nel circuito maggiore, è stato una vera e propria macchina al poligono, arrivando al traguardo con zero errori nelle quattro serie di tiro e chiudendo con 16″9 sul tedesco Arnd Peiffer (+16″9, 0) e 40″9 sul connazionale Johannes Dale (+40″9, 19/20).

Niente podio per due dei favoriti della vigilia, ovvero il francese Quentin Fillon Maillet (+1’12″9, 2) in quarta posizione e per il norvegese Johannes Boe (+1’13″5, 2) quinto. Una prestazione al tiro non positiva per il leader della classifica generale che, dopo il magro bottino nella sprint e nell’inseguimento, non trova il riscatto in un format di gara che di fatto non l’ha mai visto trionfare in una rassegna iridata. A completare la top-10 troviamo il russo Said Karimulla Khalili (+1’45″3, 0), l’austriaco Simon Eder (+1’59″7, 1), il tedesco Benedikt Doll (+2’06″9, 2), l’ucraino Artem Pryma (+2’31″6, 1) e l’altro tedesco Roman Rees (+2’31″6, 1).

Poco da fare per l’Italia che continua ad avere un rapporto non proprio “idilliaco”, per usare un eufemismo, con questa specialità, ricordando che l’unica medaglia iridata risale al 1993 e ci si riferisce ad Andreas Zingerle, che a Borovetz ottenne l’oro precedendo i russi Sergey Tarasov e Sergei Tchepikov. In questo caso, il migliore è stato Lukas Hofer che, ancora una volta, ha pagato a caro prezzo la poca precisione al poligono, chiudendo in 19ma posizione con 4 errori a 3’42″0. Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, Dominik Windisch si è classificato 45° a 5’17″7 (5), Didier Bionaz 60° a 5’58″7 (4 ) e Tommaso Giacomel 71° a 7’22″3 (6). Con questi riscontri, i qualificati del Bel Paese per la mass start del 21 febbraio sono Hofer e chi non ha preso parte a questa prova, ovvero Thomas Bormolini.

