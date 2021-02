Biathlon

Wierer in tilt: il bersaglio che costa la medaglia all'Italia

MONDIALI BIATHLON - Clamorosa disfatta per la staffetta mista singola di biathlon ai Mondiali di Pokljuka. Lukas Hofer e Dorothea Wierer fanno gara di testa dall'inizio, ma all'ultimo poligono Wierer va in confusione proprio sull'ultimo bersaglio. Sbaglia tutte le ricariche e se ne va non solo la medaglia d'oro, ma il podio.

