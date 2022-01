Biathlon

Biathlon, Coppa del Mondo 2021/2022: Wierer decima nella sprint di Oberhof, paga un errore

OBERHOF - Dorothea Wierer parte alla grande nella sprint femminile con una super prima sessione di tiro, poi commette un errore in piedi e chiude in calo sugli sci. Per l'azzurra arriva comunque un piazzamento in top-10, mai così bene in questo format di gara

00:01:25, un' ora fa