Biathlon

Olimpiadi Invernali, Dorothea Wierer dopo il bronzo nella 7,5 km sprint: "Mi sono tolta un peso, ho dato tutto"

OLIMPIADI INVERNALI - Dorothea Wierer in zona mista dopo il bronzo nella sprint 7,5 km femminile, 1ª medaglia azzurra nel biathlon individuale racconta le sue emozioni e il suo sollievo per un risultato che le toglie un peso e rompe un tabù: "Ho dato tutta me stessa, sapevo che con 0 errori al poligono avevo chance di fare medaglia. Cosa aspettarsi dall’inseguimento? La posizione di partenza...".

00:01:08, Ieri A 10:37