Biathlon

Pechino 2022, BIATHLON - Dorothea Wierer: "Per vincere devi andare oltre i tuoi limiti, siamo come macchine"

BIATHLON - Il racconto di Dorothea Wierer nel secondo episodio di "The Night Before", serie Red Bull, che racconta l'emozione e gli ingredienti per la vittoria in uno sport faticoso come il Biathlon; accanto a lei, può contare sul supporto del marito.

00:04:41, 23 minuti fa