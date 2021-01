Biathlon

Oberhof, a Simon la mass start: gli highlights

Biathlon - Dorothea Wierer butta letteralmente via la gara: prima in solitaria all'ultimo poligono, commette due errori clamorosi e per le penalità viene ripresa e superata. Chiude sesta, mentre la vittoria va alla francese Julia Simon.

