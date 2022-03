Avete Instagram? Allora vi conviene cominciare a seguire il profilo di Erik Lesser, sciatore nordico attivo sia nello sci di fondo sia nel biathlon che in settimana ha annunciato di voler terminare la sua carriera.

Da un paio di giorni il suo profilo ha moltiplicato i contatti visto che Erik ha ceduto il suo account a Anastasiya Merkushyna, una 27enne biatleta ucraina che si è presa la briga di testimoniare sui social la guerra che sta devastando il suo Paese, e lo fa in un modo molto particolare, parlando in lingua russa, perché vuole rivolgersi direttamente alla popolazione del Paese il cui esercito ha invaso l'Ucraina dal 24 febbraio e che si confronta con la disinformazione orchestrata dal Cremlino.

Ad

Kontiolahti Hofer buon 8° nella sprint e Bormolini 13°, domina Fillon Maillet 20 ORE FA

“Voglio mostrarvi la guerra con i miei occhi”, ha detto loro la 27enne di Sumy, una cittadina a 30 km dal confine russo. "Grazie Erik per avermi dato il tuo account per dire al mondo la verità", ha scritto.

La sua foto per presentarsi, poi alcuni scatti della sua città in macerie; l'immagine che ha scosso di più è quella di un suo compagno di squadra Bogdan Tsymbal e suo figlio che dormono in cantina mentre fuori. Certamente una testimonianza di grande impatto.

"Mamma mia che poligono": Fillon Maillet da paura nella sprint

Kontiolahti "Mamma mia che poligono": Fillon Maillet da paura nella sprint 20 ORE FA