Biathlon

Windisch saluta tutti: il finale dell'ultima gara in carriera

Purtroppo nell'insegjuimento di Holmenkollen il nostro Dominik Windisch è 43° e sa anche lui che non sarà qualificato per la sua gara preferita, la mass start di cui è stato anche campione del mondo. Avendo già dichiarato il ritiro al termine della stagione, fa dunque segno che è finita con le braccia e saluta tutti al traguardo della sua ultima gara in carriera.

00:00:33, 16 minuti fa