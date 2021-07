BMX

Olimpiadi 2020, Tokyo, BMX - Che botta! Prova il circuito di BMX e va a sbattere contro un ufficiale di Giuria

OLIMPIADI - Stanno per arrivare anche le prove olimpiche di BMX e i ciclisti stanno provando il circuito dell'Ariake Urban Sports Park di Tokyo. Un corridore va a sbattere contro un ufficiale di Giuria: non proprio il massimo per cominciare la propria Olimpiade.

00:00:22, 2 ore fa