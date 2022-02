Brutte notizie per la bobbista trentasettenne Elana Meyers Taylor, sbarcata da poche ore a Pechino. La tre volte medagliata olimpica è stata isolata dai Giochi dopo la riscontrata positività al tampone. Taylor, quattro volte Campionessa del Mondo, argento a Sochi 2014 e Pyeongchang 2018 e bronzo a Vancouver 2010, ha affidato ai social le proprie sensazioni lasciando trasparire una buona dose di fiducia.

"Arrivare alle Olimpiadi non è mai facile e questa volta, da neomamma, è stata la più impegnativa, ma anche incredibilmente gratificante, poter dimostrare che si può ancora fare. Così tante persone, in particolare altre mamme di tutti i ceti sociali, hanno supportato i miei sforzi per tornare alle Olimpiadi".

Prosegue la pilota del team a stelle e strisce:"Questo è solo l'ultimo ostacolo che io e la mia famiglia abbiamo affrontato in questo viaggio, quindi rimango ottimista sul fatto che potrò recuperare rapidamente e avere ancora l'opportunità di competere".

Elana Meyers Taylor si aggiunge alla lunga lista di atleti positivi che rischiano di non poter partecipare alla rassegna cinese. Sono fermi ai box causa Covid anche la forte saltatrice austriaca Marita Kramer ed i fondisti norvegesi Simen Hegstad Krüger, Heidi Weng e Anne Kjersti Kalvå con quest'ultima già sostituita da Ragnhild Haga.

