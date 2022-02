Prosegue il dominio della Germania nel Bob al Centro Nazionale Scivolamento di Yanqing. Nel Bob a quattro maschile, il quartetto pilotato da Francesco Friedrich chiude in testa le prime due manche con un crono compessivo di 1:57.00, con soli tre centesimi di vantaggio rispetto al quartetto, sempre tedesco, capitanato da Johannes Lochner. In terza posizione provvisoria la squadra canadase con pilota Justin Kripps, con 17 centesimi di margine rispetto a un altro quartetto tedesco, questo guidato da Christoph Hafer. In caso di medaglia d'oro anche nel Bob a quattro, dopo il successo nel Bob a due, Friedrich staccherebbe un club d'élite composto da soli sei piloti (compreso lui) capaci di effettuare questa doppietta almeno una volta.

Prima dello stesso Friedrich, l'ultimo a riuscirci fu André Lange nei Giochi Olimpici di Torino 2006. Francesco ha però già compiuto questa impresa a Pyeongchang 2018 e potrebbe diventare l'unico a completare due volte la doppietta d'oro tra Bob a due e Bob a quattro nella stessa edizione a Cinque Cerchi. In caso di medaglia d'oro, lo stesso Friedrich eguaglierebbe Lange a quota 4 affermazioni nel bob olimpico, mentre gli mancherebbero ancora due medaglie per pareggiare lo storico Eugenio Monti. Il "Rosso Volante", come lo definì Gianni Brera, aveva infatti conquistato sei diverse medaglie a Cinque Cerchi: 2 ori a Grenoble 1968, 2 argenti a Cortina d'Ampezzo 1956 e 2 bronzi a Innsbruck 1964. Ai Mondiali, Friedrich ha invece conquistato 13 titoli, record assoluto, di cui 7 consecutivi nella specialità a due.

In queste prime due manche non brillano invece i quartetti italiani. Quello guidato da Patrick Baumgartner paga un ritardo di 2.08 rispetto al team tedesco leader dopo metà prova, mentre la squadra di Mattia Variola è provvisoriamente penultima, davanti soltanto alla Giamaica, con un distacco di 3.58 dalla vetta.

