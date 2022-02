Bob

Olimpiadi Invernali - Il ritorno della Giamaica nel bob a quattro: rivivi la loro prima manche

PECHINO 2022 - A 24 anni di distanza, torna alle Olimpiadi Invernali il leggendario quartetto giamaicano del bob. Shanwayne Stephens (pilota), Ashley Watson, Rolando Reid e Matthew Wekpe sono i nuovi "quattro sotto zero". A metà gara sono ultimi a più di cinque secondi dall'equipaggio in testa, ma l'ammirazione nei loro confronti non è calata rispetto a Calgary 1988.

00:02:16, 30 minuti fa