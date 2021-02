Alfredo Trentalange è il nuovo presidente dell'Associazione italiana arbitri: rimarrà in carica fino al 2024. Il 63enne ex arbitro internazionale ed ex capo del settore tecnico degli arbitri ha battuto il numero uno uscente Marcello Nicchi, che era in carica dal 2009. Al termine dell'assemblea generale, convocata in streaming per procedere all'elezione del nuovo capo degli arbitri, Trentalange ha ottenuto 193 voti pari al 60,31% delle preferenze. Nicchi si è fermato a quota 125 voti (2 le schede bianche).