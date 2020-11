"Oggi gli arbitri sono entusiasti del VAR. Ormai di fuorigioco e gol-non gol non si parla più, il protocollo non solo viene applicato in modo puntuale e preciso ma ha avuto anche delle precisazioni che hanno portato ad agire in modo migliore". Con queste parole, nonostante sul tema negli ultimi tempi le polemiche non siano affatto mancate in Serie A a seguito di qualche decisione discutibile, il presidente dell'Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi promuove a pieni voti l'utilizzo della tecnologia in campo. A margine del Consiglio federale, Nicchi sottolinea come l'operato dei direttori di gara sia in generale aumentato a livello qualitativo.