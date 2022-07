3' - Pressione alta del Lens in questi primi minuti. Inter che gestisce un giro palla basso non senza preoccupazioni.

1' - Si parte!

18.28 - Inzaghi deve fare a meno di Gosens e Gagliardini per problemi fisici, oltre che a Skriniar ancora bloccato dalle questioni di mercato.

18.25 - 5 minuti al calcio d'inizio al Bollaert Delelis di Lens.

18.20 - Terzo test amichevole per l'Inter che, dopo la vittoria di Lugano (4-1), è reduce dal pareggio contro il Monaco (2-2). In settimana i neroazzurri hanno affrontato il Novara in un allenamento congiunto, 8-1 il risultato finale in favore degli uomini di Inzaghi.

Le Formazioni

Lens (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado; Pereira Da Costa, Sotoca, Ganago.

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Lazaro; Dzeko, Correa.

LIVE! Lens-Inter

Un cordiale saluto da Giulio Martina e benvenuti alla diretta di Lens-Inter, terzo test precampionato per la formazione di Inzaghi. Si gioca allo Stadio Bollaert Delelis, fischio d'inizio alle ore 18.30.

