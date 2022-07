Dopo la vittoria di Lugano, l'Inter era chiamata ad un test impegnativo contro il Monaco, formazione nettamente più avanti a livello di preparazione atletica. La differenza di condizione fisica si vede già nei primi minuti con il Monaco che imprime una maggiore intensità in avvio di gara. Difesa sperimentale per Inzaghi con D’Ambrosio a guidare un’insolita linea a 3 con Dimarco e Darmian. La formazione del Principato è in versione semi definitiva avendo tra qualche settimana l’importante impegno dei preliminari di Champions League. Ben Yedder taglia due volte la retroguardia neroazzurra nella prima mezz’ora: prima serve l’assist del vantaggio a Golovin, poi si mette in proprio per il raddoppio. L’Inter reagisce nel finale di tempo e riapre la gara in mischia con un tocco sottomisura di Gagliardini, prima di una traversa colpita da Lautaro Martinez.

L'undici titolare scelto da Simone Inzaghi per Inter-Monaco, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ad

Nel secondo tempo Inzaghi inserisce solo Lazaro all’intervallo, ma i suoi trovano il pareggio con Asllani che mette in rete dopo una respinta di Nubel su iniziativa di Lukaku. Dopo la rete del 2-2 il tecnico rivoluziona la squadra. Buono l'ingresso di Onana che si prende gli applausi dei tifosi per un doppio intervento di alto livello, ancora indietro fisicamente invece Edin Dzeko. In attesa di puntellare la difesa con Bremer, i nerazzuri portano a casa un pareggio che lascia soddisfatto l'ambiente interista.

Amichevoli LIVE! Inter-Monaco 2-2: pareggio di Asllani 3 ORE FA

Il Tabellino

INTER-MONACO 2-2

Inter (3-5-2): Handanovic (61'Onana); Darmian, D'Ambrosio (61'de Vrij), Dimarco (61'Bastoni); Bellanova (61'Dumfries), Gagliardini (61'Barella), Asllani (61'Brozovic), Mkhitryan (61'Calhanoglu), Gosens (46'Lazaro); Lukaku (61'Dzeko), Lautaro (61'Correa).

Monaco (3-4-1-2): Nubel; Badiashile (Marcelin), Maripan (Matsima), Disasi (Aguilar); Vanderson (Gelson Martins), Fofana (Lucas), Matazo (Magassa), Caio Enrique (Jakobs); Golovin (Minamino); Volland (Akliouche), Ben Yedder (Lemarechal).

GOL: 8' Golovin, 30' Ben Yedder, 42' Gagliardini, 59' Asllani

ASSIST: Ben Yedder

La cronaca in 7 momenti chiave

4' - PALO DI CAIO ENRIQUE! Passiva la difesa interista con BELLANOVA poco reattivo in area di rigore su una respinta raccolta da Caio Enrique che prova il tiro di potenza dal limite dell'area, colpendo il palo.

8' - GOL DEL MONACO! Ripartenza veloce di BEN YEDDER che punta l'area e libera davanti al portiere GOLOVIN abile a tenere basso il pallone e fare 1-0.

30' - 2-0 MONACO! BEN YEDDER buca ancora la difesa interista in velocità e davanti ad Handanovic trova un delizioso pallonetto che si infila in rete.

42' - GAGLIARDINI! LA RIAPRE L'INTER in mischia. Corner di ASLLANI, colpo di testa di D'AMBROSIO su cui riesce a opporsi NUBEL, ma sulla respinta corta arriva per primo GAGLIARDINI che deposita in rete da due passi.

44' - TRAVERSA DI LAUTARO! Cross dalla sinistra tagliato di DIMARCO, LAUTARO ci arriva in spaccata con la suola e coglie la traversa piena.

59 - ASLLANI! IL PAREGGIO DELL'INTER! Incursione di LUKAKU che sterza sul mancino e piazza il pallone sul secondo palo trovando il miracolo di NUBEL. Pallone che viene respinto nel cuore dell'area, ASLLANI mette il pallone in buca d'angolo in corsa.

78' - Doppio intervento di ONANA! Girata di MINAMINO e grande riflesso del portiere, sulla respinta l'ex Ajax resta in piedi chiudendo lo specchio con il corpo a GELSON MARTINS.

Lukaku: "Faremo di tutto per vincere lo Scudetto"

Serie A Onana: "Handanovic titolare? Tiferò dalla panchina" IERI A 20:32