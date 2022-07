Il Milan scalda i motori, in attesa delle partite ufficiali che arriveranno più presto del solito in questa stagione ( la Serie A è al via il 13 agosto ): i rossoneri, nella prima sgambata stagionale regolanoin un match giocato in tre tempi per un totale di 60 minuti. In campo per la prima volta Pobega e Adli, a segno Messias, Rebic e Gabbia, tutti nel primo tempo. Ora l'appuntamento è per sabato 16 in Germania contro il Colonia.