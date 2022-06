In un anno non facilissimo per la Pulce, ecco la prestazione "" che non ti aspetti:contro l'Estonia segna la bellezza di 5 reti, per il 5-0 finale . La Pulce ha sbloccato il risultato al 9' su rigore, poi ha replicato al 45, 47', 71' e 76'. Ecco il video della sua piccola grande impresa: si trattava di una gara amichevole, ma le statistiche parlano chiaro.