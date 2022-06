L'amichevole Italia-Argentina, "Finalissima" in memoria di Diego Armando Maradona, è terminata sul punteggio di 0-3 , frutto delle reti di Lautaro Martinez e Di Maria nel primo tempo e di Dybala nel recupero del secondo tempo. Gara arbitrata da Piero Daniel Maza Gomez, fischietto cileno.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Italia

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Prende tre gol, ma nella ripresa vola per dire di no a chiunque. Alla fine è l'unico dell'Italia a salvarsi. Ed è tutto dire.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Gioca terzino, poi centrale a due, infine a tre. Complessivamente non demerita, ma si lascia scappare Messi nell'azione del vantaggio argentino.

Leonardo BONUCCI 4,5 - Da un certo momento in poi entra in confusione totale. Rischia l'espulsione con una gomitata su Messi, poi per un soffio non commette una tragicomica autorete.

Giorgio CHIELLINI 5,5 - Chiude amaramente la lunghissima avventura con la maglia dell'Italia, perdendosi Di Maria alle spalle. In precedenza aveva operato buone chiusure (dal 46' Manuel LAZZARI 5 - Oltre a qualche cross senza troppo senso, c'è ben poco)

Emerson PALMIERI 5 - Inizia tutto sommato bene, spingendo spesso e volentieri. Poi torna affannosamente nei ranghi contro un superlativo Di Maria. Chiude nella difesa a tre (dal 76' Alessandro BASTONI s.v.)

Matteo PESSINA 5 - Fragile, apparentemente fuori contesto. Parte mezzala e poi si sposta nel tridente, ma serve a poco (dal 63' Leonardo SPINAZZOLA 6 - 6 di pura stima. Bentornato)

JORGINHO 5 - Pesca al limite Raspadori per il primo tiro azzurro della partita, ma è solo un'illusione: ben presto viene travolto dal palleggio e dalla qualità dell'Argentina.

Nicolò BARELLA 5 - Dura poco anche lui. Energico e combattivo, inizia presto ad affondare al resto della squadra.

Federico BERNARDESCHI 5 - La voglia di fare non manca, la concretezza sì. Il suo momento migliore è un bell'aggancio in area in una delle iniziative azzurre più pericolose (dal 46' Manuel LOCATELLI 5 - Un tiro semi-pericoloso nel contesto di un secondo tempo da naufragio)

Andrea BELOTTI 4,5 - Battaglia a vuoto, venendo costantemente anticipato dai due centrali argentini. Bocciatura piuttosto sonante (dal 46' Gianluca SCAMACCA 5 - Cambia il nome del centravanti, non certo la sostanza)

Giacomo RASPADORI 5,5 - A tratti sembra uno dei più brillanti. Sua la prima conclusione italiana verso la porta di Martinez. Ma è ancora troppo poco.

Ct. Roberto MANCINI 5 - Niente da fare. La sua Italia non c'è più. E la sensazione è che anche con in campo gli assenti (Verratti, Immobile, Insigne) sarebbe cambiato poco.

Le pagelle dell'Argentina

Emiliano MARTINEZ 6 - Interviene su Raspadori nel primo tempo e su Locatelli nel secondo: ordinaria amministrazione. Per il resto è uno spettatore non pagante.

Nahuel MOLINA 6 - Gara di sostanza. Spinge quando serve e dietro se la cava bene.

Cristian ROMERO 6,5 - Perfetto nell'anticipo su Belotti e non trema nemmeno con Scamacca. Assieme a Otamendi forma una coppia centrale di ferro (dall'85' Julian ALVAREZ s.v.)

Nicolas OTAMENDI 6,5 - Sicurissimo anche lui. Anche se a facilitarlo sono le trame offensive proposte stasera dall'Italia: praticamente inesistenti.

Nicolas TAGLIAFICO 6 - Resta nelle retrovie, senza lasciarsi andare a particolari guizzi offensivi. Può bastare.

Rodrigo DE PAUL 7 - Aggressivo nel pressing, qualitativo nel palleggio, mentalmente sempre in partita. Grande prestazione dell'ex giocatore dell'Udinese (dal 76' Exequiel PALACIOS s.v.)

Guido RODRIGUEZ 6,5 - Lascia inevitabilmente il proscenio ai più famosi compagni di centrocampo e attacco, ma servono il suo filtro e il suo ordine a tenere in mano le redini del centrocampo.

Giovani LO CELSO 6,5 - Qualità al potere anche per lui. Anche se sulla coscienza ha un incredibile gol fallito a porta vuota nel secondo tempo: mezzo voto in meno (dal 90' Paulo DYBALA 6,5 - Entra e lascia immediatamente il segno. Serata perfetta anche per lui)

Lionel MESSI 7,5 - Non è il Messi spento di Parigi: è il Messi alieno di Barcellona. Imprendibile quando prende palla, illeggibile quando scambia coi compagni. Perfetto l'assist per Lautaro. E nella ripresa dà vita a un bellissimo duello personale con Donnarumma.

Lautaro MARTINEZ 7,5 - Mortale, come spesso accade quando indossa la maglia dell'Argentina. E poi è sua anche l'imbucata al miele per Di Maria, che ringrazia (dall'85' Julian ALVAREZ s.v.)

Angel DI MARIA 7,5 - Partitone. Delizioso vederlo all'opera. Ha una qualità superiore e la mette in mostra quando segna, quando chiama Donnarumma al miracolo, ma in generale quando ha la palla tra i piedi. La Juve osserva (dal 90' Nicolas GONZALEZ s.v.)

Ct. Lionel SCALONI 7,5 - Tutti sulla Scaloneta. Ha ridato un'anima e un volto a una Nazionale giù di corda. L'Argentina gioca bene, diverte e sprizza calcio. Può vincere i Mondiali, altroché.

