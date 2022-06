Un assist, superbo ed illuminante, ed il gol, il trentunesimo della sua stagione dorata: questo il bottino di ieri sera di Lautaro Martinez, sempre più determinante con la maglia dell'Albiceleste. Il centravanti nerazzurro ha siglato ieri il quinto gol nelle sette sfide disputate con la maglia dell'Argentina in stagione. Numeri da capogiro, soprattutto se rapportati ad altri mostri sacri che hanno vestito questa gloriosa maglia prima di lui.

Il Toro, con 20 gol nelle 38 presenze in carriera in Nazionale, può infatti vantare la media di un gol ogni 132' di gioco. Tra coloro che ne hanno segnati almeno 20, in questo momento solo Crespo (1 gol ogni 130') e Batistuta (1 gol ogni 119') hanno dati migliori, con Messi (163'), Higuain (165'), Aguero (136'), Di Maria (348') e lo stesso Maradona (239') che si trovano invece ad inseguire.

Guardando alla classifica dei migliori scorer di sempre in maglia albiceleste, Lautaro, ancora 24enne, può agevolmente pensare di raggiungere il terzo posto all-time di Aguero, con 41 reti. Per farlo, il centravanti nerazzurro dovrà mantenere questa media per altri 4/5 anni. Nulla di impossibile.

L'esultanza di Dybala e Lautaro Martinez con l'Argentina Credit Foto Getty Images

Il primo appuntamento in cui sarà chiamato ad incidere saranno giocoforza gli imminenti Mondiali del Qatar, ai quali l'Argentina si presenterà come una delle possibili favorite. Nell'ultima recita globale di Messi, Lautaro dovrà esser bravo a farsi trovare pronto sugli assist della "Pulga", del "Fideo" Di Maria e di Paulo Dybala, cercando di contenere l'esuberanza e la voglia di titolarità del rampante Julian Alvarez.

Proprio il rapporto con la Joya potrebbe diventare un'ulteriore nota lieta per il proseguio della carriera del Toro in Nazionale. Qualora l'ex-bianconero dovesse infatti accasarsi sulla sponda nerazzurra del Naviglio, la coppia a tinte argentine (con il jolly Correa), potrebbe ulteriormente affinare la propria intesa sul campo della Pinetina, per presentarsi ancora più competitiva alla prossima Coppa del Mondo.

