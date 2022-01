L'ex talento di Bari Vecchia ha trascorso gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in quarantena a causa del contagio, ma il peggioramento del suo stato di salute ha richiesto maggiori controlli e un'attenzione medica specifica. Le condizioni non sono gravi né è in pericolo di vita, ma l'ex calciatore della Sampdoria (vaccinato con doppia dose) è seguito dal team del professor Bassetti (ne dà notizia Genova Today).

Nei giorni scorsi, sua moglie, Carolina Marcialis, aveva spiegato sui social il momento che sta vivendo la famiglia. "Io sono negativa e anche i bambini. Antonio è positivo ed è in isolamento da giorni. Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio".

