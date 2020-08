"Baila como el Choupo": il PSG prende in giro il Papu Gomez

Il profilo spagnolo del Paris Saint Germain celebra Choupo-Moting con un chiaro riferimento alla danza del Papu Gomez. Non è la prima volta che il PSG si fa beffe di un avversario.

Celebrazione abbastanza discutibile da parte del profilo spagnolo del PSG, che dopo la vittoria spuntata all'ultimo minuto contro l'Atalanta decide di festeggiare postando una foto di Choupo-Moting, il match-winner, facendo un chiaro riferimento alla danza del Papu Gomez.

Preso in giro anche Haaland

Non è la prima volta che il PSG adotta questa strategia sui social: già in occasione a marzo la squadra aveva celebrato la vittoria come fa l'attaccante del Borussia Dortmund Haaland: allora l'UEFA si era limitata a un richiamo, vedremo questa volta come agirà.

