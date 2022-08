Vince senza convincere il Chelsea di Thomas Tuchel all'esordio stagionale in Premier League. I Blues hanno la meglio del modesto Everton a Goodison Park giocando una gara tutt'altro che sfavillante, decisa da un rigore calciato da Jorginho alla fine del primo tempo. Buone notizie arrivano dai nuovi: sia Koulibaly che Sterling giocano una gara più che positiva, buono anche l'ingresso in campo nel finale di Cucurella.

Un momento della sfida tra Everton e Chelsea Credit Foto Getty Images

Non brillano, a dire il vero, i Blues nella prima frazione di gioco: la gabbia di Lampard a difesa del fortino funziona bene ed i Blues trovano pochi spunti, senza continuità. Serve addirittura un grande Mendy a salvare i londinesi a metà frazione: Tarkowski colpisce di testa a botta sicura, il portiere si supera e vola a toccare la sfera in corner. Col passare dei minuti i padroni di casa calano però di intensità e, nel recupero, arriva l'episodio favorevole: netto il fallo di Doucourè su Chillwell in area, Jorginho si incarica di battere il rigore e non sbaglia siglando il gol del vantaggio.

Ancor più soporifera, se possibile, la ripresa: l'Everton si ritaglia persino due chance con Gray e il redivivo Dele Alli, prima che nel finale un grande intervento di Mykolenko neghi a Steròing la gioia del suo primo gol in Premier con i Blues. il Chelsea parte comunque con 3 punti e nasconde sotto il tappeto le indubbie difficoltà in fase di costruzione offensiva: per lottare per il titolo la sensazione è che serva ben altro, compreso un nuovo attaccante dal mercato...

Il tabellino

EVERTON (5-4-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Mina (70' Vinagre), Godfrey (18' Holgate), Mykolenko; Gray, Doucouré, Iwobi, McNeil (61' Alli); Gordon. All.: Lampard

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly (75' Cucurella); James, Kanté, Jorginho (90'+8 Gallagher), Chilwell (65' Loftus-Cheek); Mount (65' Pulisic), Havertz (75' Broja), Sterling. All.: Tuchel

ARBITRO: C. Pawson

GOL: 45'+9 Jorginho

AMMONITI: 45'+8 Mina, 56' James, 80' Mykolenko, 90'+7 Holgate, 90'+10 Cucurella

ESPULSI: -

NOTE: recupero 20'

La cronaca in 5 momenti

19 - MOUNT! CHE BOTTA, BENE PICKFORD! Tiro di prima intenzione dai 20 metri dell'attaccante del Chelsea, ma il portiere dell'Everton si distende sulla destra e respinge con prontezza di riflessi.

24 - MENDY! PARATA FANTASTICA SU TARKOWSKI! Stacco imperioso in area di rigore e colpo di testa molto ben indirizzato, ma il portiere del Chelsea è sontuoso e vola a deviare in corner!

45+9 - JORGINHO!! RIGORE PERFETTO, CHELSEA AVANTI! Pickford a sinistra, palla nell'angolino destro: penalty impeccabile e vantaggio per i Blues!

48 - GRAY! CHE OCCASIONE PER L'EVERTON! Incomprensione clamorosa tra Mendy e Thiago Silva: il portiere non esce, resta a metà strada e permette a Gray di puntare il brasiliano, bravissimo a n on mollare e a deviare in corner la conclusione.

83 - MYKOLENKO SALVA TUTTO SU STERLING! Era praticamente fatto il gol dell'inglese, che si era fatto vedere su una gran palla du Cucurella, ma l'ucraino sbuca fuori dal nulla e tiene in partita i Toffees!

Il momento social

Il migliore

Thiago SILVA - E' come i blue jeans: non passa e non passerà mai di moda, neanche tra un milione di anni. Perfetto nelle letture, smaliziato dove non arriva con l'atletismo, leader tecnico e spirituale: difensore sontuoso, difficilmente ne vedremo altri così.

Il peggiore

Abdoulaye DOUCOURE' - Difficile immaginare una gara peggiore per il francese, pessimo sia in interdizione che nella gestione del pallone. Il rigore causato nel primo tempo su Chillwell confeziona un inizio di stagione da film dell'orrore.

