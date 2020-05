Dopo il 3-0 a domicilio all'Hoffenheim, l'Hertha va a valanga anche nel derby di Berlino: 4-0 all'Union coi gol di Ibisevic, Lukebakio, Matheus Cunha e Boyata, tutti nella ripresa. L'ex Genoa e Milan Krzysztof Piatek si accomoda nuovamente in panchina ed entra al 75' senza andare a segno. Biancoblù di Labbadia a 34 punti, ora a -5 dal sesto posto europeo.

Dopo il 3-0 rifilato a domicilio all'Hoffenheim, l'Hertha va a valanga anche nel derby di Berlino: 4-0 all'Union (vittorioso 1-0 all'andata) coi gol di Ibisevic, Lukebakio, Matheus Cunha e Boyata, tutti nella ripresa. L'ex Genoa e Milan Krzysztof Piatek, come una settimana fa, si accomoda nuovamente in panchina ed entra al 75' senza andare a segno. Biancoblù di Labbadia a 34 punti, ora a -5 dal sesto posto europeo. L'Union resta in dodicesima posizione a quota 30 e riflette dopo una ripartenza post lockdown non proprio esaltante, caratterizzata da 0 gol fatti e 6 subiti, considerando anche lo 0-2 imposto dal Bayern Monaco domenica scorsa.

Il tabellino

HERTHA BERLINO-UNION BERLINO 4-0

Hertha Berlino (4-4-2): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Darida (80' Maier), Grujic, Skjelbred (81' Samardzic), Lukebakio (75' Dilrosun); Matheus Cunha (66' Mittelstadt), Ibisevic (75' Piatek). All.: Labbadia.

Union Berlino (3-4-3): Gikiewicz; Hübner, Friedrich, Parensen; Trimmel, Prömel, Andrich (71' Kroos), Reichel (63' Ryerson); Ignvartsen (57' Ujah), Andersson (71' Pölter), Bülter (63' Malli). All.: Fischer.

Arbitro: Harm Osmers di Hannover.

Gol: 51' Ibisevic (H), 52' Lukebakio (H), 61' Matheus Cunha (H), 77' Boyata (H).

Assist: Plattenhardt (H, 1-0), Ibisevic (H, 2-0), Lukebakio (H, 3-0), Plattenhardt (H, 4-0).

Note - Recupero: 0+2. Ammoniti: Parensen, Lukiebakio, Grujic.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

18' - LUKEBAKIO! PRIMO TIRO IN PORTA DEL MATCH! L'attaccante belga dell'Hertha brucia in velocità Hübner prima di incrociare il tiro con un destro rasoterra: Gikiewicz esce con coraggio e allontana coi piedi.

Dodi Lukébakio (Hertha Berlin) contre l'Union Berlin Credit Foto Getty Images

27' - MATHEUS CUNHA PER L'HERTHA! Il brasiliano ex Lipsia devia di tacco un cross basso indirizzato nell'area piccola di Ibisevic: grandi riflessi per Gikiewicz, che manda in calcio d'angolo.

38' - ANCORA MATHEUS CUNHA! Destro convinto sulla marcatura di Parensen: Gikiewics è bravissimo a tenerla lì. Altro tentativo per l'Hertha!

44' - FINALMENTE UNION CON ANDRICH! Destro a giro su punizione e palla che sfiora l'incrocio dei pali: ospiti vicinissimi al vantaggio.

51' - GOL DELL'HERTHA BELRLINO CON IBISEVIC! Colpo di testa imperioso, in anticipo su Parensen e su cross dalla sinistra di Plattenhardt: nulla da fare per Gikiewicz e 1-0!

Vedad Ibisevic erzielt per Kopf das 1:0 im Derby gegen Union Credit Foto Getty Images

52' - GOL DELL'HERTHA BERLINO CON LUKEBAKIO! Ibisevic recupera palla a centrocampo e la passa immediatamente al centravanti belga; Parensen manca ancora l'intervento e Lukebakio dribbla Gikiewicz in uscita, prima di depositare in fondo al sacco: 2-0 e uno-due micidiale dei biancoblù di Bruno Labbadia!

Dodi Lukebakio et Matheus Cunha (Hertha Berlin) Credit Foto Getty Images

61' - GOL DELL'HERTHA BERLINO CON MATHEUS CUNHA! Il brasiliano arrivato a gennaio entra in area, riceve l'appoggio di Lukebakio e, con un rasoterra imprendibile, trova l'angolo più lontano: 3-0 e gara chiusa all'Olympiastadion!

Großer Jubel bei der Hertha: Matheus Cunha feiert mit seinen Teamkollegen das zwischenzeitliche 3:0 Credit Foto Getty Images

77' - GOL DELL'HERTHA BERLINO CON BOYATA! Colpo di testa vincente del difensore ex Celtic, che sovrasta Trimmel e firma il 4-0 sul cross dalla bandierina del solito Plattenhardt!

Il migliore

Plattenhardt. Micidiali i suoi cross dalla mancina. Due di questi sono risultati a dir poco perfetti per i centri aerei di Ibisevic e Boyata.

Il peggiore

Parensen. Un disastro dietro l'altro nell'uno-due mozzafiato dell'Hertha. Prima si perde la marcatura di Ibisevic, poi si dimentica di Lukebakio. Frittata fatta e incontro consegnato agli avversari.

