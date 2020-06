Lewandowski ci crede: 33° gol in Bundes, sarà Scarpa d'oro? Che lotta con Ciro Immobile

Altro giro, altra doppietta per Robert Lewandowski che sale a quota 33 gol realizzati in questa stagione di Bundesliga, diventanto inoltre il miglior marcatore straniero - in una singola stagione - del campionato tedesco. Lewandowski, però, punta alla Scarpa d'oro 2020: è sfida con Immobile. Ronaldo e Messi restano a guardare?

Grazie alla doppietta contro il Friburgo, Robert Lewandowski ha raggiunto quota 33 reti in Bundesliga (in 30 presenze) e alimenta il sogno di conquistare la Scarpa d'oro 2020. Alla prossima giornata - che sarà l'ultima del campionato tedesco - il Bayern Monaco giocherà in casa del Wolfsburg in piena lotta per un piazzamento in Europa League, ma Lewandowski ha il piede caldo con 6 reti realizzate nelle ultime 4 giornate disputate.

Fuorigioco gli altri attaccanti della Bundesliga: Werner è fermo a 26, Haaland è salito, a quota 29 ma ha l'handicap di un coefficiente più basso per i gol realizzati nel campionato austriaco con il Red Bull Salisburgo.

Ciro Immobile esulta per un gol realizzato con la maglia della Lazio nella stagione 2019-2020 Credit Foto Getty Images

Il vero avversario di Lewandowski è Ciro Immobile che fino alla pausa forzata dal lockdown aveva realizzato 27 reti, puntando addirittura al record di gol in una singola stagione di A di Gonzalo Higuain (36). Immobile deve ancora tornare in campo: riprenderà il suo ritmo di gol? L'attaccante della Lazio, dalla sua, ha comunque ancora 12 giornate da disputare per raggiungere e superare Lewandowski (oltre a Higuain).

E Cristiano Ronaldo e Messi? Molto lontani per ora: Ronaldo è a quota 21 (anche lui con 12 giornate a disposizione), idem Messi ma con 9 turni a disposizione.

La classifica aggiornata al 20 giugno 2020

Giocatore Gol Squadra 1. Robert LEWANDOWSKI 33 Bayern Monaco 2. Ciro IMMOBILE 27 Lazio 3. Timo WERNER 26 Dortmund/Salisburgo 4. Erling HAALAND* 29 RB Lipsia 5. Cristiano RONALDO 21 Juventus 6. Lionel MESSI 21 Barcellona 7. Jamie VARDY 19 Leicester 8. Shon WEISSMAN* 25 Wolfsberger 9. Kylian MBAPPÉ** 18 PSG 10. Wissam BEN YEDDER** 18 Monaco

*coefficiente più basso per i gol realizzati nel campionato austriaco

**stagione finita

Sarebbe un risultato incredibile dovesse vincere un giocatore diverso da Cristiano Ronaldo, Messi o Luis Suarez che hanno monopolizzato la scena dalla stagione 2009-2010 ad oggi. L'ultima volta che ha vinto un italiano è stato Francesco Totti (Roma) con 26 gol nella stagione 2006-2007; l'ultima volta che ha vinto un giocatore della Bundesliga è datata 1971-1972 con i 40 gol di Gerd Müller in una singola stagione (record assoluto di reti in una singola edizione del campionato tedesco).

