Meglio gli ospiti, impegnati nella corsa a un piazzamento Champions nel corso del primo tempo. Tuttavia, nella ripresa, il Werder - con la forza della disperazione che occorre nella lotta salvezza -, getta il cuore oltre l'ostacolo e sfiora più volte il gol vittoria con Rashica, Friedl, Klaassen e Selke: il portiere dei Puledri Sommer, però, si erge a protagonista e chiude la saracinesca. E' 0-0.

Tra Werder Brema e Borussia Mönchengladbach, decisivi i miracoli di Sommer: è 0-0 al Weserstadion nella gara valevole per la 28a giornata di Bundesliga. Meglio gli ospiti, impegnati nella corsa a un piazzamento Champions, nel corso del primo tempo. Tuttavia, nella ripresa, il Werder - con la forza della disperazione che occorre nella lotta salvezza -, getta il cuore oltre l'ostacolo e sfiora più volte il gol vittoria con Rashica, Friedl, Klaassen e Selke: il portiere dei Puledri Sommer, però, si erge a protagonista e chiude la saracinesca. Il 'Gladbach non approfitta del crollo casalingo del Bayer Leverkusen contro il Friburgo, agganciando comunque le Aspirine al quarto posto a 53 punti. Quattro punti nelle ultime due gare per il Werder, ora a quota 22 e a -3 dal Fortuna Düsseldorf (terzultimo), impegnato in casa contro lo Schalke '04 nel match di mercoledì 27 maggio.

Il tabellino

WERDER BREMA-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0-0

Werder Brema (4-3-3): Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl; Eggestein, Gross, Klassen; Osako (62' Bittencourt), Sargent (74' Selke), Rashica (86' Bartels). All.: Kohfeldt.

Borussia Mönchengladbach (3-4-1-2): Sommer; Jantschke (71' Bittencourt), Ginter, Elvedi; Lainer, Kramer (82' Bénes), Neuhaus, Wendt; Stindl (71' Hofmann); Pléa, Thuram (82' Herrmann). All.: Rose.

Arbitro: Manuel Gräfe di Berlino.

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Gebre Selassie, Veljkovic, Jantschke.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

4' - NEUHAUS! PERICOLOSO IL BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH! Arriva dalle retrovie sul velo di Stindl e l'iniziativa di Wendt sulla sinistra: tiro scivolato e rasoterra, neutralizzato da Pavlenka.

12' - KLAASSEN PER IL WERDER BREMA! Questa volta è l'olandese a sbucare dalle retrovie e a concludere violentemente sul suggerimento dalla destra di Gebre Selassie: il tiro, tuttavia, è centrale e viene respinto in corner da Sommer.

37' - GRAN BOTTA DI NEHUAUS! Destro al fulmicotone, respinto in distensione da un ottimo Pavlenka. Ancora 'Gladbach...

51' - WERDER BREMA A UN SOFFIO DAL VANTAGGIO! Prima, punizione di Rashica all'angolino respinta in qualche modo da Sommer; poi, il portiere del 'Gladbach si supera sulla respinta di Friedl, mandando in corner il pallone coi piedi, di puro istinto.

57' - ANCORA WERDER BREMA CON KLAASSEN! L'ex Ajax ed Everton, al termine di un'azione confusa e insistita, libera il destro dal limite dell'area: palla alta di pochissimo. Non c'è la deviazione di Sommer: niente calcio d'angolo per i padroni di casa.

60' - MOISANDER SFIORA L'AUTORETE! Thuram, in velocità, mette in area piccola un pallone, deviato in calcio d'angolo dal finlandese ex Sampdoria, che anticipa con qualche rischio di troppo l'intervento di Pavlenka.

73' - CHE RISCHIO PER SOMMER! Il portiere del 'Gladbach perde il controllo della sfera dopo il retropassaggio di Lainer e la pressione di Bittencourt. Poi Sargent non riesce a concludere a porta vuota: Werder Brema ancora vicino al gol.

76' - BITTENCOURT! Fendente mancino dalla distanza: la palla termina alta di un niente, sfiorando la traversa: ora il Werder meriterebbe, eccome, il successo...

78' - ORA IL 'GLADBACH CON NEUHAUS! Destro a giro, su assistenza di Pléa, con palla che fa la barba al palo a Pavlenka battuto.

80' - KLAASSEN SUL RIBALTAMENTO! L'olandese del Werder sfodera il tiro-cross teso, di mancino: Ginter salva Sommer mettendo in angolo.

88' - SELKE! Colpo di testa schiacciato a terra su palla scodellata da Bittencourt: Sommer neutralizza.

89' - ANCORA SOMMER, IN DUE TEMPI! Ma è ancora una volta Selke, per il Werder, a sbagliare clamorosamente su bel filtrante di Klaassen: tutto solo, il subentrato viene fermato dall'intervento in due tempi e in uscita del portiere ospite.

Il migliore

Sommer. Decisivo, nel corso della ripresa, a tenere inviolata la porta del 'Gladbach. Provvidenziale l'uscita all'89' su Selke.

Il peggiore

Pléa. Abulico e con poche idee. L'ex Nizza combina poco per i Puledri nella fase offensiva dei Fohlen.

